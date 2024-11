LECCE, GOTTI: "PESANTEZZA EMOTIVA DA SUPERARE"

Dopo il pareggio con l'Empoli, Luca Gotti non nasconde le difficoltà, ma è soddisfatto della reazione del Lecce. "Dentro la gara c'è stato un po' di tutto. Il primo tempo è stato molto chiuso e senza rischiare nulla abbiamo preso un gol assurdo. Ha fatto gol un giocatore in mezzo a nostri sei calciatori - ha spiegato il tecnico giallorosso -. La rete ha avuto un impatto emotivo molto forte". "La bravura è stata quella di risalire la corrente piano piano con accorgimenti di campo e un amento dell'energia che i ragazzi hanno saputo tirar fuori da dentro", ha aggiunto. "Ci sono degli aspetti di pesantezza emotiva da superare - ha continuato Gotti -. Nell'ultima mezz'ora siamo stati quelli che dobbiamo essere". "I risultati dll'inizio del campionato non sono quelli che ci aspettimao e conviviamo con una grande insoddisfazione - ha concluso -. Nel primo tempo non siamo riusciti a trovare spazi e Oudin non è riuscito a sfruttare le sue qualità, poi ci siamo sistemati bene ed è venuto fuori un bel finale".