Lecce, Giampaolo: "Le sconfitte ti tolgono sicurezze e autostima"

Il suo Lecce è atteso dalla sfida salvezza contro il Venezia: al Via del Mare ci sono in palio punti che valgono doppio. "La squadra si è allenata bene, ha fatto le cose per bene. La serie di sconfitte chiaramente non è salutare - ha spiegato Marco Giampaolo -. Le sconfitte ti tolgono sicurezze e autostima, ma questo non succede solo al Lecce, succede anche alle grandi squadre. La settimana però è stata buona, la squadra ha fatto le cose per bene per prepararsi a una partita molto importante". Sulla sfida contro i ragazzi di Di Francesco: "La partita è molto importante, i calciatori ne sono consapevoli. Contano entrambe le cose. Il Venezia è una squadra di non facile lettura nella contrapposizione, sa fare tante cose. Se la vai a vivisezionare vedi che c'è un lavoro fatto bene. Non a caso hanno fatto risultati importanti. Tatticamente non bisogna sbagliare la partita, e anche dal punto di vista mentale. L'importanza della gara non deve però pesare sulla prestazione. I grandi risultati si ottengono passando da queste partite. Se il nostro obiettivo è la salvezza allora il nostro obiettivo passa da queste partite pesanti. Non sarà decisiva, non possiamo dirlo, ma sommata a quelle che mancano probabilmente potrà esserlo quando si faranno i conti".