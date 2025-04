Lecce, Giampaolo: "Grandissima delusione, responsabilità mia". Poi lascia l'intervista

È un Marco Giampaolo critico quello che ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta per 3-0 subita dal Lecce al Via del Mare contro il Como, tanto da lasciare in asso l'intervista: "Mi assumo la responsabilità, chiaramente sono allenatore e me l'assumo. Mi dispiace moltissimo per i tifosi, 28.000. Mi dispiace per quelli che erano a casa, comunque, di farlo Lecce. Mi dispiace per il club. In questi casi c'è poco da dire, quando subisci tre reti, poi puoi andare a cercare una al novantesimo, una all'ottantacinquesimo, eccetera. Sono sempre tre gol, quindi non mi va di giustificare nulla. Mi prendo tutte le responsabilità del caso, quindi in questo momento c'è grandissima delusione. Delusione di tutti, parlate voi della partita, grazie".