Lecce, Giampaolo: "Bologna forte, ha grande consapevolezza"

Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, alla vigilia della gara con il Bologna può finalmente tornare a sorridere. L'infermeria giallorossa, fino a pochi giorni in piena emergenza, si è via via svuotata, ed ora il tecnico è chiamato a gestire problemi di abbondanza, con il solo Marchwinski ancora ai box. "Piano, piano, piano abbiamo recuperato tutti gli infortunati - dice Giampaolo nella conferenza della vigilia -. Qualcuno ha fatto qualcosa, qualcuno è in differenziato, ma il fatto che mettano i piedi nel campo è un elemento importante. Ora è necessario che recuperino la condizione per rientrare in gara, ma stiamo meglio". Quindi sull'undici iniziale potrebbero esserci novità rispetto alle ultime uscite: "Non è detto che la squadra vincente poi non vada cambiata - chiarisce l'allenatore -. Per questa partita ho maturato qualche dubbio in più e sono contento di averli: significa che i ragazzi sono in crescita e la loro condizione sta migliorando. Tutto questo mi permette di avere due giocatori forti nel medesimo ruolo, e questo mi da la possibilità di non abbassare il livello della prestazione nel corso della gara".