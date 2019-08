Tempo di presentazioni in casa Lecce. Oggi è il turno del brasiliano Diego Farias, attaccante classe '90, ultimo acquisto in ordine di tempo prelevato dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A. A fare gli onori di casa il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso: "Siamo contenti di presentare, dopo una lunga trattativa, Farias - ha dichiarato il ds salentino - . Una trattativa andata a buon fine grazie soprattutto alla volontà del ragazzo di voler vestire la maglia del Lecce". Quindi le prime parole in giallorosso di Farias: "La scelta di venire nel Salento è stata molto semplice perché la dirigenza mi ha voluto fortemente", ha detto. "Ho sentito subito fiducia nei miei confronti. Sono un attaccante completo, ma per me l'importate è giocare e sono a completa disposizione del mister", ha proseguito. Una battuta sulla sua attuale forma fisica: "Fisicamente - ha detto - mi manca poco per essere al top della forma, ammette il calciatore. Spero di entrare a regime per la prima gara contro l'Inter. Il mio sogno è quello di poter arrivare in doppia cifra nelle realizzazioni, e con la fiducia che sento nei miei riguardi spero di poter raggiungere questo traguardo".