Il direttore sportivo Mauro Meluso ha presentato questa mattina l’ultimo arrivato in casa giallorossa, Gilbert Imbula Wanga. “Quella per portare qui Giannelli è stata una operazione lunga e laboriosa, ma che si è conclusa felicemente. All’inizio pensavo che questa fosse una operazione non alla nostra portata. Il trasferimento è a titolo temporaneo con un diritto a nostro favore e obbligo in caso di salvezza e al verificarsi di un’altra condizione legata alle presenze. Si tratta di un giocatore forte, d’esperienza, con ottima tecnica, dotato di progressione, insomma un giocatore completo”. “Conosco il campionato italiano da tifoso – le prime parole di Imbula - ho seguito in televisione la prima partita del campionato con l’Inter e, nonostante il risultato finale, abbiamo disputato una buona gara. Da questa mia esperienza in maglia giallorossa mi aspetto di giocare il più possibile ai miei livelli. In questo periodo mi sono allenato con un mio preparatore personale e credo che nel giro di una decina di giorni possa essere al passo con i miei nuovi compagni”.