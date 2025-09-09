Lecce, Di Francesco: "Squadra compatta. Camarda? Step by step"

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha fatto un bilancio sulle prime uscite stagionali: "In queste due gare ho visto in campo una squadra che vuole lavorare insieme, è compatta e ha il senso del lavoro. Dobbiamo migliorare nella qualità della manovra, ma anche lì c'è una crescita, specialmente sulle catene laterali. Sono soddisfatto di questo gruppo. Ben venga che ci sia tanta concorrenza per la salvezza, la speranza è di uscirne il prima possibile ma sappiamo benissimo che sarà lotta dura fino alla fine". Un pensiero rivolto poi a Francesco Camarda, il giovane attaccante arrivato in prestito dal Milan: "È un talento, questo è sotto gli occhi di tutti. Ovvio, deve maturare e avere il tempo giusto. Step by step, come ho sempre detto. Sono convinto che diventerà importante per l'Italia e la Serie A".