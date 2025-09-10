Lecce: Camarda di nuovo in gruppo, differenziato per Pierret

Il Lecce, attraverso i suoi canali ufficiali, ha diffuso aggiornamenti sulle sessioni di allenamento svolte dal gruppo squadra. Rientro in gruppo per Camarda dopo lo stop degli ultimi giorni dovuto al problema alla testa accusato contro il Milan prima della sosta. Si ferma invece Pierret: il centrocampista ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Di seguito la nota ufficiale:
La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con un allenamento al Centro Sportivo di Martignano.
Coulibaly, rientrato dagli impegni con la propria Nazionale, si è allenato regolarmente.
Camarda in gruppo, mentre Kaba e Pierret hanno svolto un lavoro differenziato, quest’ultimo a causa di un affaticamento muscolare.
Per la giornata di domani è in programma un allenamento pomeridiano a Martignano.
