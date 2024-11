Leao fuori, Vlahovic part-time: Milan e Juve in campo, obbligo di svolta per Fonseca e Motta

Riposo forzato, riposo rimandato: c'è che tira dritto, in un sfida ormai dichiarata, c'è invece chi ci ripensa e fa di necessità virtù. Perché Fonseca rinuncia ancora a Leao, costretto a sedersi in panchina, Motta invece non fa altrettanto con Vlahovic, non avendo alternative al serbo. Il Milan va così a Monza con Okafor preferito al portoghese, la Juve a Udine con l'impossibilità di far rifiatare Dusan. Il sabato che apre l'undicesima giornata di Serie A ruota intorno a questi due grandi temi che fanno da spot su due partite che il precedente turno infrasettimanale - ko per i rossoneri e pareggio per i bianconeri - ha caricato di inevitabili tensioni, agonistiche e non solo.