Le Sdottorate: Conte vuole fare la storia. Motta e il ritorno del Maestro

RECORD – Il malore di Bove che ha portato al rinvio di Fiorentina-Inter, il programmato posticipo Roma-Atalanta e la sconfitta sabato della Lazio a Parma permettono al Napoli di allungare sia pure “virtualmente” il vantaggio sul gruppone delle seconde classificate che ora è di 4 punti: 32 Napoli, 28 Atalanta, Inter e Fiorentina (con tutti gli asterischi del caso) e Lazio. Convincente la vittoria azzurra in casa del Torino, più di quanto uno striminzito 0-1 possa far pensare. E così i tifosi del Ciuccio sognano e sogna (anche se non lo ammetterà mai) anche Antonio Conte. Se il tecnico salentino dovesse festeggiare il quarto scudetto del Napoli (quinto personale più la Premier con il Chelsea) entrerebbe infatti di diritto nella storia del nostro calcio. Perché finora mai nessuno ha compiuto l’impresa di vincere il titolo italiano alla guida di tre squadre diverse. Ci era riuscito in realtà Fabio Capello che - dopo il poker con il Milan e lo scudetto 2001 con la Roma - aveva conquistato con la Juventus i campionati del 2005 e 2006 prima che la Giustizia Sportiva li cancellasse per via di Calciopoli. Oltre a Capello e Conte, nel Dopoguerra solo altri tre allenatori hanno vinto scudetti con due squadre diverse: a ritroso, Allegri (Milan 2011 più successivamente 5 con la Juventus), Trapattoni (Inter 1989 più in precedenza 6 con la Juve), Liedholm (Roma 1983 e Milan 1979) e Bernardini (Bologna 1964 e Fiorentina 1956).