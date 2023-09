Le pagelle di Fiorentina-Atalanta: Gonzalez è vivace e imprevedibile, De Ketelaere sparisce dalla partita

LE PAGELLE DI FIORENTINA-ATALANTA

Tra i bergamaschi si salva Koopmeiners, tra i viola ottima prova anche di Bonaventura

© Getty Images E' un sontuoso Nico Gonzalez a trascinare la Fiorentina contro l'Atalanta. Tra i bergamaschi si salvano Koopmeiners e Scalvini, ma delude De Ketelaere. Le pagelle di Fiorentina-Atalanta:

Gonzalez 6,5 - Vivace, brillante e imprevedibile, ma anche bravo a ripiegare in fase difensiva quando occorre. I suoi guizzi sono l'arma in più di Italiano, suo l'assist che vale l'1-1 di Bonaventura.

Nzola 5,5 - Perde il duello fisico con Scalvini, rimanendo sempre molto lontano dalla porta e da dove può fare male.

Bonaventura 6,5 - Sempre elegante ed efficace col pallone tra i piedi, il gol del pareggio nel primo tempo è un capolavoro di tecnica e coordinazione.

Scalvini 6 - È sontuoso su Nzola, non gli permette mai di girarsi né di fare sponde utili ai compagni, troppo distratto però sui cross che portano ai due gol della Viola nel primo tempo.

Koopmeiners 6,5 - Continua a dare l'impressione di essere lui l'uomo più costante e pericoloso dell'Atalanta in fase offensiva. Un bene per lui, che segna e crea pericoli, qualcosa su cui riflettere per Gasperini.

De Ketelaere 5 - Qualche giocata di qualità a inzio partita, poi sparisce progressivamente dal match e viene sostituito a inizio ripresa.

IL TABELLINO

Fiorentina-Atalanta 3-2

Fiorentina (4-2-3-1): Crhistensen 6; Dodo 6 (29' st Biraghi 6), Milenkovic 6, Quarta 6,5, Parisi 6; Duncan 6,5 (43' st Barak sv), Mandragora 5,5 (19' st Arthur 6); Bonaventura 6,5, Gonzalez 6,5 (19' st Kouame 6,5), Brekalo 5; Nzola 5,5 (29' st Beltran 6).

Allenatore: Italiano 6,5

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Toloi 6, Scalvini 6, Kolasinac 5,5; Zappacosta 6 (14' st Zortea 5,5), De Roon 6, Ederson 6, Ruggeri 5,5 (35' st Miranchuk 5,5); Koopmeiners 6,5 (29' st Adopo 5); De Ketelaere 5,5 (14' st Scamacca 5,5), Lookman 6,5 (14' st Pasalic 5,5).

Allenatore: Gasperini 5,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 20' Koopmeiners (A), 35' Bonaventura (F), 45' Quarta (F), 8' st Lookman (A), 31' st Kouame (F)

Ammoniti: De Roon (A), Zortea (A), Parisi (F)

Espulsi: -