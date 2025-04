Manuel Lazzari ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio in casa dell'Atalanta, fondamentale in chiave quarto posto: "Iniziare con il piede giusto una settimana fondamentale è molto importante. Non era semplice fare questa partita a Bergamo, ma dal punto di vista fisico penso che questa sia stata una delle migliori Lazio in stagione. Ottenere un successo qui è molto pesante, ora siamo felici e carichi".