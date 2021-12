Serie A, Sassuolo-Lazio 2-1: Berardi e Raspadori stendono Sarri

SASSUOLO-LAZIO 2-1

Al Mapei Stadium, la formazione di Dionisi batte in rimonta i biancocelesti, passati in vantaggio in avvio di match con Zaccagni

Nella diciassettesima giornata di Serie A, la Lazio cade 2-1 in casa del Sassuolo. Biancocelesti avanti al 6' con il tap-in di Zaccagni su assist di Pedro: dopo tante parate di Strakosha, arriva la rimonta neroverde firmata dal sinistro di Berardi (63') e dal destro dal limite dell'area di Raspadori (69'). Un ko che lascia la formazione di Sarri, che nel finale colpisce l'incrocio dei pali con Basic, a 25 punti, a +2 sugli uomini di Dionisi.

LA PARTITA

Ennesimo capolavoro del Sassuolo di Alessio Dionisi, che al Mapei Stadium batte 2-1 in rimonta la Lazio di Sarri, al sesto ko stagionale e ora lontana dalla zona Europa. Eppure, l'inizio di gara premia subito i biancocelesti, in vantaggio al 6' grazie a Zaccagni: l'ex Verona è bravo a farsi trovare solo al centro dell'area dopo la discesa sulla destra di Pedro, con Consigli che non può nulla sul tap-in. La risposta del Sassuolo non tarda ad arrivare, con Scamacca che si gira in area ma viene murato da un ottimo intervento di Strakosha. Il portiere dei biancocelesti è decisivo anche al 25', quando respinge un altro destro dal limite di Scamacca dopo lo splendido strappo di Frattesi, con la palla che finisce sul palo; al 34', invece, è bravo sul tiro dalla lunga distanza proprio di Frattesi. Prima dell'intervallo Raspadori si gira bene in area, ma scivola e conclude malamente.

Nella ripresa, Felipe Anderson prende il posto di Pedro, fermato da un affaticamento muscolare, ma la spinta dei neroverdi non si ferma, con Berardi che sbaglia clamorosamente in area dopo l'errore di Acerbi: il talento neroverde, però, si riscatta al 63' con uno splendido sinistro sul secondo palo che fulmina Strakosha. Passano appena sei minuti e si completa la rimonta della formazione di Dionisi: ancora Berardi converge verso il centro, poi la palla arriva a Raspadori che di destro supera nuovamente Strakosha. Nel finale, Ayhan, entrato da pochi minuti, rischia di rovinare la serata dei neroverdi fermando Muriqi solo davanti a Consigli e facendosi espellere: sulla punizione, Basic colpisce l'incrocio dei pali, con la palla che rimbalza nei pressi della linea di porta. Il finale non regala a Sarri il pareggio: con questo ko per 2-1, la Lazio scivola al nono posto con 25 punti, 11 in meno del Napoli quarto e a -5 dalla quinta posizione della Fiorentina. Quinto risultato utile consecutivo, invece, per il Sassuolo, a quota 23 insieme al Verona.

LE PAGELLE

Frattesi 6,5 - Il più attivo a centrocampo, sfiora più volte il gol ma viene murato da Strakosha.

Berardi 7,5 - Parte in sordina e con un clamoroso errore sotto porta, ma rimedia con il pareggio e l'assist a Raspadori.

Raspadori 7 - Perde palla in occasione del vantaggio biancoceleste, ma è sua la rete che decide il match.

Strakosha 6,5 - Se la Lazio è avanti nella prima ora di gioco gran parte del merito è suo: parate decisive prima dell'uno-due neroverde.

Pedro 6,5 - Regala subito a Zaccagni il pallone dell'1-0, poi smista palloni con esperienza. Sostituito precauzionalmente a fine primo tempo.

Zaccagni 7 - Segna subito il gol che illude la formazione di Sarri, poi corre e lotta sulla sinistra.

IL TABELLINO

SASSUOLO-LAZIO 2-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Chiriches 6, Ferrari 6,5 (29' st Ayhan 4,5), Rogerio 6; Frattesi 6,5, Lopez 6, Traoré 6 (29' st Henrique 6); Berardi 7,5 (36' st Defrel 6), Scamacca 6,5 (35' st Boga 6), Raspadori 7 (44' st Muldur sv). A disp.: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Peluso, Harroui, Kyriakopoulos. All: Dionisi 7

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Hysaj 6 (33' st Muriqi 6), Luiz Felipe 5,5, Acerbi 5,5, Marusic 5,5; Akpa-Akpro 5 (26' st Andre Anderson 5,5), Cataldi 6 (33' st Leiva 6), Basic 6; Pedro 6,5 (1' st Felipe Anderson 5,5), Immobile 5,5, Zaccagni 7 (20' st Lazzari 5,5). A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Escalante, Vavro, Radu, Moro. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 6' Zaccagni (L), 18' st Berardi (S), 24' st Raspadori (S)

Ammoniti: Marusic (L), Andre Anderson (L), Berardi (S)

Espulsi: 42' st Ayhan (S)

LE STATISTICHE

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A contro la Lazio (1P), un successo in più rispetto a quelli ottenuti in tutte le precedenti 13 sfide contro i biancocelesti nel massimo campionato (3N, 8P).

Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la Lazio, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10): i biancocelesti sono la squadra contro cui l'attaccante neroverde è andato a segno in più gare diverse in nel massimo campionato italiano (otto).

Mattia Zaccagni ha segnato contro il Sassuolo in questa Serie A dopo esserci riuscito anche lo scorso agosto con la maglia del Verona: il giocatore biancoceleste è il primo capace di segnare in due partite contro la stessa avversaria in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Terzo gol in questa Serie A per Mattia Zaccagni, il primo con la maglia della Lazio: tutti sono arrivati contro il Sassuolo (doppietta nello scorso agosto quando vestiva la casacca del Verona), con i neroverdi che sono la vittima preferita del classe '95 nel massimo campionato italiano.

Giacomo Raspadori ha sia segnato un gol che servito un assist per la prima volta in carriera in Serie A.

Secondo gol contro la Lazio in Serie A per Giacomo Raspadori: solo contro il Genoa (tre) ne ha segnati di più nel massimo campionato.

Pedro ha servito tre assist in questa stagione in Serie A (in 17 presenze), già uno in più di tutti i passaggi vincenti forniti nello scorso campionato quando vestiva la maglia della Roma (in 27 presenze).

Solo Dusan Vlahovic è più giovane di Davide Frattesi tra i giocatori che sono partiti titolari in tutte le prime 17 partite in questa Serie A.

150ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Jeremie Boga, e la 100ª gara con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni.

Mattia Zaccagni è sceso in campo dal primo minuto per due partite consecutive in Serie A per la prima volta da quando veste la maglia della Lazio.