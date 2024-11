LAZIO, ZACCAGNI: "BARONI NON HA MAI SBAGLIATO, GIOCHIAMO PER VINCERE SEMPRE"

Mattia Zaccagni è tra i protagonisti della bella stagione della Lazio e buona parte del merito viene riconosciuta a mister Baroni. "Non ha mai sbagliato a preparare una partita: non ci riempie di indicazioni tecniche o tattiche, ci dà quelle che servono. Eravamo carichi, curiosi di scoprire Baroni. È stato un impatto piacevole. Ci ha immersi in tanto lavoro, in tanti allenamenti a grande intensità, questo ci ha portati nella condizione di sfruttare il suo gioco", ha detto al Corsport. Sugli obiettivi: "La classifica dev’essere il motivo che ci dà la spinta per andare avanti così. Si guarda, ma a questo punto della stagione è prematuro pensare a grandi obiettivi. Giochiamo per vincere sempre, l’atteggiamento dev’essere lo stesso".