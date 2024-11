LAZIO, TAVARES ALLE PRESE CON IL RECUPERO: QUANDO PUÒ RIENTRARE

Vittima di una lesione muscolare alla coscia sinistra dopo gli impegni in nazionale, Nuno Tavares ha già preso la rincorsa per tornare al più presto a vestire la maglia della Lazio. L'ex Arsenal salterà sicuramente i prossimi impegni dei biancocelesti con Lazio e Ludogorets: Baroni spera di riaverlo per la 14esima giornata, quando i capitolini affronteranno il Parma. Più realistico invece rivederlo in una delle due sfide col Napoli previste per il 5 e l'8 dicembre come scritto dal Corriere dello Sport.