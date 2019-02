LAZIO SOTTO INDAGINE UEFA PER RAZZISMO

22/02/2019

Al termine dei sedicesimo di Europa league, la Uefa ha diramanto la lista dei provvedimenti disciplinari. Per quanto riguarda la Lazio, oltre al rosso diretto a Marusic, la società è indagata per presunto comportamento razzista dei tifosi. Sulla nota Uefa infatti si legge: "A carico della Lazio: comportamento razzista - Art. 14 DR", oltre all'espulsione dell'esterno: "Adam Marušić - rosso diretto - Art. 15 DR". Inoltre, viene reso noto che entrambi i casi verranno discussi dall'ufficio UEFA Control, Ethics and Disciplinary il 28 marzo.