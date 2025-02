Lazio, si ferma Romagnoli: a rischio il match con il Milan

La Lazio, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, si rituffa in campionato dove è attesa da una nuova trasferta a Milano, stavolta però contro il Milan, dove troverà un altro ex dello scudetto come Sergio Conceicao ad attenderla. I biancocelesti sono scesi in campo a Formello per preparare la sfida ai rossoneri alla quale, però, rischia di non prendere parte Alessio Romagnoli. Il difensore, reduce da un affaticamento all'adduttore, non si è allenato e sarà valutato nelle prossime ore, con le possibilità che salti la trasferta di Milano che si fanno sempre più concrete. Out per la sfida contro i rossoneri anche Dele-Bashiru, fermato da un problema alla caviglia nella gara contro il Venezia, mentre punta alla panchina Vecino, riaggregato già da inizio settimana e pronto ora a dare una mano alla squadra di Baroni.