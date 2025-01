Lazio, Romagnoli: "Vogliamo il primo posto"

"Dipende tutto da noi, dobbiamo avere l'ambizione di vincere ogni partita. Sappiamo che si può fare qualcosa di importante, non bisogna sedersi. Anche domani sarà una gara importante da giocare, noi siamo pochi ma dobbiamo dare tutto perché vogliamo arrivare primi e vincere tutto quello che possiamo". Sono queste le parole di Alessio Romagnoli, difensore biancoceleste, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Braga. A chi sottolinea come si parli poco di lui, ammette: "Meglio, così posso lavorare tranquillo. Il primo anno si è parlato perché abbiamo fatto bene, è giusto che ora si parli dei giovani perché stanno crescendo bene. L'importante è dare tutto per questa Lazio". Infine un ritorno sulla sconfitta contro la Fiorentina in campionato nella quale non "è stato un approccio sbagliato, la nostra difficoltà è reagire a un evento negativo. Dobbiamo avere la forza mentale di reagire, di essere dentro la partita; dobbiamo ancora crescere sotto questo punto di vista", conclude.