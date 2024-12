Lazio ritrova Romagnoli per il Lecce, si ferma Patric

L'obiettivo della Lazio che si appresta alla trasferta di Lecce è quello di mettersi alle spalle il clamoroso scivolone contro l'Inter e riprendere la marcia Champions. Dall'ultimo allenamento a Formello, però, arrivano note agrodolci per il tecnico Baroni. Si è rivisto in campo Alessio Romagnoli, che ha completato tutta la seduta con i compagni ed è da considerarsi quindi recuperato per la sfida di sabato sera, così come Castellanos che riprenderà il suo posto in attacco avendo scontato la squalifica in campionato. La nota dolente, però, è rappresentata dall'assenza di Patric, non al meglio già contro l'Inter e a questo punto in dubbio in un reparto che, nella sfida ai nerazzurri aveva visto uscire Gila e Gigot, comunque entrambi disponibili per il match contro gli uomini di Giampaolo. Assente anche Vecino, che non ha ancora smaltito del tutto il proprio infortunio muscolare rimediato contro il Ludogorets.