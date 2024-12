Lazio, rifinitura a Formello verso l'Ajax: assenti Provedel, Romagnoli e Vecino

La Lazio è pronta alla sfida con l'Ajax di Europa League che, in caso di vittoria, potrebbe dare la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale, evitando così di giocare i playoff. A Formello, oggi, si è svolta la rifinitura - con i primi 15 minuti di allenamento aperti ai media - nella quale Marco Baroni ha testato le ultime opzioni a disposizione in vista della sfida agli olandesi. Assenti Romagnoli per il problema accusato a Napoli, Vecino che non ha ancora recuperato del tutto dal proprio infortunio e Provedel, fermato da un attacco influenzale che non gli ha permesso di scendere in campo, nel primo pomeriggio è previsto il volo verso la città olandese.