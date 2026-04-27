Psg, Kvaratskhelia: "Bayern squadra fantastica, ma noi capaci di tutto"

"Sarà una gara speciale perché i tedeschi hanno dei giocatori fantastici e perché siamo in semifinale, ma ogni partita vale tantissimo per noi. È un gioco collettivo, noi siamo capaci di fare di tutto, ci fidiamo l'uno dell'altro". Così, alla vigilia della sfida di Champions, Kvicha Kvaratskhelia ha parlato della partita contro il Bayern ai microfoni di Sky Sport. "Il nostro modo di giocare è difficile da capire per gli altri - ha detto il georgiano -. Luis Enrique ci dà tantissima libertà e per i giocatori offensivi avere libertà di movimento è fondamentale. Siamo felicissimi che lui sia il nostro allenatore, sono molto orgoglioso della mia scelta di venire qui".