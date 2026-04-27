Le finals della eSerie A Goleador incoronano il Campione d'Italia 2026 al Comicon di Napoli

Dopo un'intensa Regular Season disputata tra febbraio e marzo, in cui i team si sono affrontati su EA SPORTS FC™ 26 in match di andata e ritorno, l'attesa è ora tutta per l'atto conclusivo di questa sesta edizione della eSerie A Goleador. A dominare i rispettivi gironi, staccando fin da subito il pass diretto per i quarti di finale, sono state Como Gaming Club, Sassuolo eSports, Cagliari Calcio Esports e Hellas Verona FC. Queste quattro formazioni attendono ora di conoscere i propri sfidanti. Le Finals – trasmesse sui canali Twitch e YouTube della competizione e, per i fan internazionali, anche sui canali Twitch e YouTube di EA SPORTS FC Pro – si articoleranno in un tabellone a eliminazione diretta con partite secche. Il via è fissato per il 30 aprile a partire dalle 12:30 al Padiglione 6 – Esports Stage con i Playoff, mentre il 1° maggio, sempre alla stessa ora, andranno in scena i quarti, le semifinali e la finalissima. Ad animare questi match al cardiopalma ci penserà una squadra di caster e talent d’eccezione, composta da Leticia Begalli, Jessica Armanetti, Sabino Palermo, Marco Brandino, Marco Bianchi (DrWhi7es) e Matteo Ribera. A questo roster stellare si unirà anche Moonryde, pronto a seguire i match decisivi del 1° maggio in co-streaming sui propri canali. Un percorso delineato che promette scintille sin dai primi incroci, fino a decretare il nuovo team Campione d’Italia.