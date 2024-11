LAZIO, POSSIBILE RIENTRO CON IL BOLOGNA PER DIA

Dopo l'allarme malaria che lo ha coinvolto nei giorni scorsi, Boulaye Dia potrebbe tornare presto a disposizione di Marco Baroni. A confermarlo è lo stesso tecnico della Lazio che, in un'intervista a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha prospettato un rientro con il Bologna: " Domani riprendiamo gli allenamenti, voglio vedere quali sono le sue condizioni e parlare con il medico. Il ragazzo ha effettuato i test ed è a posto. Contiamo di poterlo reinserire subito nel gruppo. Ne parlerò con lo staff medico, ma spero di sì. Dia è un giocatore che mi piace per la sua mobilità e per come interpreta il ruolo. Se sta bene andrà in campo".