Luca Pellegrini ha commentato il pareggio contro la Roma ai microfoni ufficiali del club: "Purtroppo non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto, ogni partita diventa così nel finale di stagione. Loro hanno avuto solo un’occasione prima del capolavoro di Soulé. Mandas è stato bravissimo, la cosa che ci teniamo di positivo è la prestazione. C’è rammarico per la classifica, ma non abbiamo tempo per pensare a questo. Giovedì c’è una partita importantissima".