La Lazio comunica in una nota "l`inserimento di Luca Pellegrini nella lista Lega Serie A, al posto di Patricio Gabarron Gil". L'esterno sinistro, escluso su decisione del tecnico Marco Baroni, torna a disposizione visto l'infortunio alla caviglia di Patric che di fatto ha chiuso in anticipo la sua stagione. Pellegrini tornerà quindi subito a disposizione della Lazio, a partire dal match in campionato contro il Torino.