Lazio, Lotito tiene a rapporto squadra e Inzaghi: la Champions non può sfuggire

Il contratto che prolungherà il rapporto di Simone Inzaghi con la Lazio verrà firmato a breve. Gli ultimi risultati negativi della Lazio hanno scalfito il buonumore del presidente Lotito ma non hanno cambiato piani e intenzioni del presidente biancoceleste. Detto questo i tre ultimi ko ravvicinati contro Inter, Bologna e Juve hanno sicuramente frenato l'ascesa in classifica della Lazio che deve recuperare, è vero, il match contro il Torino ma che ha visto anche il quarto posto che significa Champions allontanarsi pericolosamente. Ecco perché oggi Lotito è stato a Formello e ha parlato alla squadra, spronando Immobile e compagni a ritrovare quella compattezza smarrita nell'ultimo mese. Una lunga chiacchierata a cui è seguito invece un briefing più ristretto con Inzaghi e lo staff tecnico: le ultime apparizioni non sono piaciute, il tempo per risalire non manca ma complice anche un calendario piuttosto agevole, sulla carta almeno, il presidente pretende un netto cambio di marcia.