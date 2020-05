Lazio, Lotito promotte 10 milioni di premio scudetto

Il finale di stagione, se ci sarà, porterà in dote, è proprio il caso di dirlo, 10 milioni di euro per la Lazio. E' la cifra stanziata dal presidente Claudio Lotito per la vittoria, eventuale, dello scudetto. Saranno 400mila euro circa a giocatore e rappresenteranno il premio per una stagione che già ora pare decisamente esaltante. Allo stato attuale la Lazio, che è seconda in classifica alla spalle della Juventus, ha già un posto prenotato in Champions League.