Allusioni su Juve-Inter: Lotito rischia il deferimento

IL CASO

Il riferimento è alle frasi pronunciate un mese fa in un’intervista rilasciata a La Repubblica. «Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti…». Queste le parole di Claudio Lotito, con un’allusione che ha allertato la Procura federale. Se dovesse procedere, Lotito rischierebbe il deferimento per giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società e organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA, come da articolo 23 del nuovo codice di giustizia sportiva.

Solo se Lotito dovesse rivelare qualcosa di specifico su Juventus-Inter dell’8 marzo verrebbe aperto un fascicolo sulla partita. In caso contrario il deferimento è un'opzione concreta. E non sarebbe la prima volta per il Presidente laziale che ha già subìto, in più occasioni, il provvedimento disciplinare.