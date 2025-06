Lazio, Lotito: "Baroni non è stato esonerato, Sarri incarna i valori in cui crediamo"

Claudio Lotito ha commentato la stagione appena conclusa della Lazio: "Il calcio è legato a fattori imponderabili, siamo passati da una andata dove eravamo primi dappertutto e poi ci siamo persi per strada". Il presidente biancoceleste ha svelato anche la modalità con cui si è arrivati al cambio di allenatore in vista della prossima stagione: "La scelta di Sarri non va valutata nei termini se funzionerà o meno perché noi abbiamo fatto una scelta su una persona che incarna valori in cui noi crediamo. Baroni ha voluto andarsene, non è stato esonerato dalla società, noi avremmo continuato con lui". Infine, Lotito ha sottolineato l'ottimo rapporto che lo lega a Maurizio Sarri e perché le parti si sono separate lo scorso anno: "Il rapporto tra me e Sarri è di stima reciproca e affetto, sono andato a cena con mia moglie a casa sua per la prima volta nella mia storia da presidente della Lazio. Lui all'epoca si dimise non per colpa della società ma per colpa ambientale. Di diverso da allora c'è che siccome io ho una azienda di pulizie, ho fatto pulizia". A margine del convegno "Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport" organizzato allo Stadio Olimpico, Lotito ha continuato il suo discorso sulla scelta di puntare sul tecnico toscano: "Sarri è un allenatore che ho voluto a tutti i costi e che aveva interrotto prematuramente un percorso che avevamo intrapreso. Quando c'è stato lui siamo arrivati secondi. Noi abbiamo fatto una scelta che incarna quei valori nei quali crediamo e che cerca di formare i giocatori prima a essere uomini e poi calciatori. Il rapporto tra me e lui è di stima reciproca e di affetto".