Lazio, Inzaghi: "Per essere grande squadra bisogna essere sempre motivati"

"Sappiamo che quella contro lo Spezia è una partita impegnativa, contro un avversario che gioca bene e viene da ottime prestazioni. Servirà una prova importante per battere una squadra di valore e in salute". Così Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta della Lazio contro la squadra di Italiano. "Devo ancora valutarele condizioni di chi ha giocato a Dortmund e vedrò anche come stanno gli altri, contro lo Spezia dovremo trovare anche in campionato quelle motivazioni che in Europa abbiamo sempre avuto".