Lazio, in settimana nuovi esami per Castellanos e Tavares

Manca sempre meno al ritorno in campo dopo la sosta. La Lazio è chiamata a riprendere a correre dopo un ultimo periodo di affanno, dovuto anche alle tante partite ravvicinate e alla difficoltà di Baroni nel ruotare (o sostituire) giocatori chiave come Nuno Tavares e Taty Castellanos. Della situazione infermeria in casa biancoceleste ha parlato il coordinatore dello staff medico della Lazio Fabio Rodia, concentrandosi proprio sulla situazione dell'argentino e del portoghese: "Castellanos Era appena rientrato da un precedente infortunio, poi ne ha avuto un altro al polpaccio; in settimana faremo dei controlli clinici e strumentali per vedere lo stato di andamento e quantificare esattamente il suo ritorno in campo che dovrà essere fatto con estrema attenzione. Ci sono ancora due mesi prima della fine del campionato e un nuovo infortunio o recidiva avrebbe un peso estremamente importante”. Su Tavares la situazione non è molto dissimile: "Ha avuto un affaticamento, era stato valutato anche dai medici della nazionale portoghese. Anche per lui sono previsti controlli in settimana per rimetterlo in campo al più presto".