Lazio, Gila convocato dalla Spagna per l'infortunio di Cubarsi

Una stagione in continua crescendo. Mario Gila si è preso la Lazio a suon di prestazioni e grazie al livello mostrato in Serie A si è meritato anche la chiamata in nazionale. A spianare la strada all'ex Real Madrid l'infortunio di Cubarsì: "Ha una distorsione alla caviglia. Vogliamo recuperarlo entro domenica, vedremo come progredisce", ha detto il ct spagnolo Luis de la Fuente dopo il 2-2 contro l'Olanda: "Non sembra troppo grave, ma mancano solo pochi giorni e dobbiamo essere cauti, perciò inseriremo Mario Gila"