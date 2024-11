LAZIO, GILA: "CON SARRI NON GIOCAVO MAI, SONO FINITO DALLO PSICOLOGO"

Mario Gila sembra essersi ritrovato sotto la guida tecnica di Marco Baroni che ha dato una svolta alla Lazio. Il calciatore spagnolo non ha vissuto bei momenti durante la permanenza a Roma di Maurizio Sarri come spiegato dallo stesso in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Non ho giocato per più di un anno, non mi dava fiducia. All’inizio l’ho presa male, ero arrivato alla Lazio con tante aspettative ed è stata dura, mi ero intristito, mi sentivo in un tunnel. In quel periodo ho avuto bisogno dell’aiuto di uno psicologo, è stato fondamentale, mi ha insegnato a vedere le cose in modo positivo. Sarri aveva le sue ragioni, non ero un top e dovevo crescere, ora lo ringrazio perché mi ha insegnato tanto a livello tattico. Sono maturato parecchio da allora"