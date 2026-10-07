Lazio, Gattuso: "Non cerco rivincite e non penso alla classifica. Bene la nazionale con Mancini"

Poi l'analisi sulla nazionale che si è risollevata con il suo successore, Roberto Mancini: "La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, lo dicevo anche io ma questo bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti".