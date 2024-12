Lazio: distorsione Noslin, Pedro out per lesione muscolare

La Lazio rischia di dover fare a meno di Pedro e Noslin nel derby contro la Roma. Gli esami clinici e strumentali ai quali si sono sottoposti i due calciatori nella giornata odierna, infatti, hanno evidenziato una "lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, riportata nel corso del match contro il Lecce" per lo spagnolo che, come sottolinea la nota del club biancoceleste ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Praticamente certa la sua assenza contro l'Atalanta e a forte rischio anche il derby. Non c'è frattura per Tijjani Noslin, colpito duro alla caviglia contro il Lecce tanto da dover ricorrere alle stampelle, ma "un trauma contusivo distorsivo di media entità a carico della caviglia destra". Già iniziate le cure specifiche del caso con il monitoraggio clinico che sarà quotidiano, ma anche per lui l'Atalanta è lontana con il rischio concreto di non vederlo in campo neanche nel derby.