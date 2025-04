Lazio, Castellanos: "Sono al 100%, possiamo qualificarci"

Accanto a Baroni, in conferenza stampa in vista del ritorno di Europa League contro il Bodo/Glimt si è presentato anche il Taty Castellanos. "Non sono abituato a questo tipo di infortunio. Ma questo è il calcio, adesso sto bene. Sono al 100%, stare bene mentalmente e fisicamente è la cosa più importante - ha detto la punta biancoceleste -. Non è impossibile, sappiamo il risultato ma siamo una squadra compatta. Essere l'attaccante della Lazio è una bella responsabilità, io devo lavorare per la squadra. Devo stare bene e lavorare per la squadra". Poi qualche battuta sul feeling in campo con Dia e sul secondo round col Bodo/Glimt. "Insieme siamo due attaccanti forti - ha spiegato -. Giocare fuori casa? Non è mai semplice. Ma ora pensiamo solo alla partita di domani". "La squadra l’ho vista in buone condizioni. Però l’importante è che sto bene, mentalmente e soprattutto fisicamente - ha concluso -. L'erba sintetica del campo in Norvegia? Loro giocano bene su quel campo, in un clima complicato. Ma non deve essere una scusa. Pensiamo ai nostri tifosi e alla nostra gente".