Lazio: Castellanos migliora, può rientrare dopo la sosta

Mentre Sarri aspetta notizie sulle modalità con cui si svolgerà, a gennaio, il mercato della Lazio, arrivano buone notizie dall'infermeria: Castellanos procede spedito verso il recupero, che dovrebbe completarsi definitivamente dopo la prossima sosta per le nazionali. La data fissata per il rientro potrebbe essere il 23 novembre, in occasione della sfida della sfida tra Lazio e Lecce. Quello di Castellanos sarà un recupero importantissimo per Sarri, visto che il sostituto dell'argentino, Dia, partirà poco dopo per la coppa d'Africa e non sarà disponibile per circa un mese.