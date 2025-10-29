Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio: Castellanos migliora, può rientrare dopo la sosta

29 Ott 2025 - 18:20
© Getty Images

© Getty Images

Mentre Sarri aspetta notizie sulle modalità con cui si svolgerà, a gennaio, il mercato della Lazio, arrivano buone notizie dall'infermeria: Castellanos procede spedito verso il recupero, che dovrebbe completarsi definitivamente dopo la prossima sosta per le nazionali. La data fissata per il rientro potrebbe essere il 23 novembre, in occasione della sfida della sfida tra Lazio e Lecce. Quello di Castellanos sarà un recupero importantissimo per Sarri, visto che il sostituto dell'argentino, Dia, partirà poco dopo per la coppa d'Africa e non sarà disponibile per circa un mese. 

Ultimi video

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

01:27
DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

01:44
La Roma attende il Parma

La Roma attende il Parma

01:10
Stasera Inter-Fiorentina

Stasera Inter-Fiorentina

01:36
Oggi Juventus-Udinese

Oggi Juventus-Udinese

01:38
Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

01:42
Fabregas col Verona

Il Como affronta il Verona

01:12
MCH COTTBUS-LIPSIA 1-4 MCH

Cottbus-Lipsia 1-4

01:29
MCH EINTRACHT-DORTMUND 1-1 rig MCH

Eintracht-Dortmund 1-1

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:27
Serie B: Bari-Mantova, che successo per l'evento organizzato da Betsson.sport al San Nicola
18:25
Juve, fischi allo Stadium nel riscaldamento
18:20
Lazio: Castellanos migliora, può rientrare dopo la sosta
18:06
Juve, Kalulu: "Esonero Tudor? Ci sentiamo in colpa"
17:45
Cagliari, contro il Sassuolo è pronto anche Mina