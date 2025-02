Lazio, Belahyane: "Voglio aiutare la squadra ad andare in Champions"

"Sono molto felice di essere un nuovo giocatore della Lazio, una squadra con una grande storia con ottimi giocatori. Il progetto mi ha convinto subito, la Lazio è una squadra ambiziosa. Darò tutto in ogni partita, giocando al massimo e rispettando la maglia. Voglio aiutare la Lazio a qualificarsi per la Champions League , un obiettivo alla portata del club. Anche in Europa League vogliamo andare lontano, magari anche vincerla e daremo il massimo per riuscirci". Sono queste le prime parole di Reda Belahyane, nuovo acquisto biancoceleste, in merito agli obiettivi del club. Poi, sul rapporto con mister Baroni, ammette come "è stato fondamentale per farmi scoprire la Serie A e sono felice perché penso possa insegnarmi molto. Conoscevo anche Noslin, una persona gentile e molto alla mano. Ma tutti mi hanno accolto molto bene, mi hanno fatto subito sentire a casa. Avere dei compagni che parlano francese mi fa sentire come se non avessi mai lasciato la Francia", prosegue. Poi, sulla scelta del numero 21: "So che è molto importante nella storia della Lazio, è stato il numero di Milinkovic-Savic, una leggenda del club. Ho tanto rispetto per lui e spero di onorare questo numero". Infine una descrizione delle propri caratteristiche. "Mi reputo un centrocampista tecnico, che non ha paura di giocare la palla sotto pressione e aiutare la squadra. In campo sono aggressivo, cerco sempre di recuperare palloni, ma mi piace anche fare assist per gli attaccanti", conclude.