Lazio, Belahyane: "Col Monza per vincere, pronto a dare tutto per Gattuso"

09 Ott 2026 - 15:05
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"Affronteremo la partita seriamente, daremo tutto. Ci siamo allenati molto in vista di questa gara, anche coloro che non sono andati in Nazionale. Siamo pronti ad andare in campo con tutta la nostra rabbia e la nostra determinazione. Puntiamo a conquistare i tre punti". Così Reda Belahyane, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club anticipa la sfida al Monza. "Io sto molto bene a Roma, nonostante nei primi due anni abbia giocato poco. Tutti mi hanno accolto benissimo e vado d'accordo praticamente con tutta la squadra. Sinceramente, mi sento molto bene e penso che si veda", prosegue il mediano che poi, in merito al rapporto con Gattuso, ammette come "il mister è una persona che sa capire i giocatori dal punto di vista umano, è molto bravo in questo. Mi piace molto la sua mentalità, mi trasmette quella voglia di dare tutto per lui". Infine un pensiero sugli obiettivi stagionali: "Cercheremo di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Dopo queste prime partite, proveremo a continuare a vincere, a cercare i tre punti un po' ovunque e poi speriamo di puntare a delle buone posizioni in classifica", conclude.

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