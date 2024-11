LAZIO: BARONI CONCEDE UNA SOSTA, MERCOLEDÌ LA RIPRESA

Entusiasmo alle stelle in casa Lazio. La vittoria con il Monza ha regalato ai biancocelesti il secondo posto in classifica - seppur in coabitazione con altre 3 squadre come Atalanta, Inter e Fiorentina - alla pausa nazionali; un risultato inatteso che fa sognare i tifosi, pronti a far sentire il proprio calore alla squadra. Marco Baroni, dopo il successo contro la squadra di Nesta, ha concesso due giorni di riposo con la squadra che si ritroverà a Formello nella giornata di mercoledì. All'appello mancheranno i nazionali come Mandas, Isaksen, Castellanos, Dele-Bashiru, Dia, Guendouzi, Tchaouna, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella e Marusic, tutti convocati dalle proprie selezioni, mentre il tecnico inizierà a lavorare con gli uomini rimasti per mantenere alta la concentrazione e iniziare a studiare le soluzioni anti-Bologna, squadra che al ritorno in campo dopo la pausa farà visita all'Olimpico ai biancocelesti.