Lazio, Baroni: "Bella risposta del gruppo. Nuno Tavares? Spero niente di serio"

"Sono contento faccio i complimenti alla squadra e ai ragazzi, ma lo sapevo perché stanno lavorando bene. Ci aspettano partite importanti e noi siamo pronti, come gruppo. Oggi lo hanno dimostrato, in questo periodo abbiamo lavorato tanto sui nuovi arrivi che hanno dato un contributo importante. Questo ci permette di fare delle rotazioni, cosa che abbiamo fatto fin dall'inizio, facendo sentire tutti importanti. Questa è la strada". Lo ha detto il tecnico della Lazio Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto in casa dell'Atalanta. "La risposta della squadra è stata bellissima, sono contento per i ragazzi - ha ribadito - Sappiamo che ora ci sono gare che non si possono sbagliare ma siamo pronti, per atteggiamento e voglia. Castellanos rimasto fuori? Per me è un giocatore fondamentale, oggi era programmato facesse una ventina di minuti, poi vista la situazione della partita non c'è stata questa possibilità. Per noi è fondamentale ed è un riferimento, ci dà profondità". Per quanto riguarda l'infortunio di Nuno Tavares "non credo sia niente di importante, almeno lo spero".