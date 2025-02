Lazio, Baroni: "Abbiamo creato veramente tanto"

La Lazio ha battuto 5-1 il Monza salendo al quarto posto in classifica: "La mia attenzione è sempre su tutti, anche su chi non sta giocando. L'obiettivo è far crescere ogni giocatore, avere una forte identità e fare un calcio emozionante, ma soprattutto un calcio efficace. La squadra ci segue e lavora, guardiamo solo a noi stessi. Contro il Monza siamo stati bravi nella riconquista della palla e nel restare concentrati sulle marcature preventive. Abbiamo creato veramente tanto".