L'avvocato di Maradona denuncia: "Ambulanza in ritardo, idiozia criminale"

"L'ambulanza ha impiegato più di mezz'ora per arrivare, il che è stata un'idiozia criminale", parole dure di Matias Morla che ha accusato i soccorritori di Diego Armando Maradona. L'avvocato, agente e amico del Pibe de Oro ha fatto la sua denuncia con un comunicato ufficiale diffuso sui social: "Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini".