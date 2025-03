"Voci strane su di me e il post partita con la Juve con la presunta bestemmia? Sicuramente, io rispetto tutti, ma questo tema l'ho lasciato alle spalle, ho chiarito tutto. Vengo accusato di una cosa che non era così. Io sono contento così, dimostro in campo chi sono e ciò che mi hanno insegnato da piccolo". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Amazon Prime Video dopo la vittoria contro il Feyenoord.