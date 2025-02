Lanciò petardo in stadio Foggia, arresto in flagranza differita

È stata individuata e sottoposta ad arresto in flagranza differita la persona che lanciò un petardo sul terreno di gioco durante la partita di calcio Foggia-Avellino, giocata nello stadio Zaccheria l'8 febbraio scorso, e valida per il campionato di serie C. Il petardo esplose a poca distanza dal portiere foggiano e dagli addetti alla sicurezza della curva nord, generando un forte boato. Le indagini sono state condotte dalla Digos nelle ore immediatamente successive al termine della competizione e hanno permesso di identificare il responsabile e l'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza che hanno legittimato l'arresto in flagranza differita, convalidato dall'autorità giudiziaria. L'uomo è stato condannato a dieci mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Gli è stato anche notificato il Daspo per la durata di due anni, con l'obbligo di presentazione negli uffici di polizia durante le manifestazioni sportive.