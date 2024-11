Lamine Yamal vince il 'Golden Boy 2024'

E' Lamine Yamal del Barcellona il vincitore del 'Golden Boy' 2024, il premio calcistico istituito dal quotidiano Tuttosport nel 2003: l'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa che si è svolta, oggi pomeriggio, nel Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Un altro riconoscimento è andato a Kenan Yildiz, talento turco classe 2005, che ha ricevuto il premio Golden Boy Web. Come direttore sportivo dell'anno è stato nominato Jorge Mendes, il miglior presidente è Antonio Percassi dell'Atalanta, il miglior italiano è Michael Kayode della Fiorentina. Per quanto riguarda il calcio femminile, il Golden Player Woman è andato ad Aitana Bonmatì del Barcellona, quello come migliore italiana Under 21 è stato aggiudicato dalla classe 2006 Giulia Dragoni, calciatrice della Roma in prestito dalle blaugrana.