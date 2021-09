La Uefa boccia il Mondiale ogni due anni, Ceferin: "Non accadrà mai"

LA POSIZIONE

Il presidente dell'associazione calcistica europea: "Noi e il Sudamerica contrari, sarebbe da killer per i giocatori"

"Possiamo anche decidere di non giocare". Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha preso posizione riguardo al progetto della FIFA di organizzare la Coppa del Mondo ogni 2 anni e non più ogni 4 come avviene oggi. Nel corso di una intervista al prestigioso quotidiano britannico The Times, il numero 1 del calcio europeo ha lanciato un chiaro avvertimento al presidente della FIFA Gianni Infantino. "Per quanto ne so, anche i sudamericani sono sulla stessa linea. Quindi buona fortuna con un Mondiale del genere", ha dichiarato. "Penso che non accadrà mai perché è contrario ai principi fondamentali del calcio. Giocare ogni estate un torneo di un mese, per i giocatori sarebbe massacrante. Se è ogni due anni si scontra con i Mondiali femminili e con il torneo olimpico di calcio", ha ricordato ancora Ceferin.

"Il valore del Mondiale è grande proprio perché si gioca ogni quattro anni, lo aspetti, è come le Olimpiadi, è un grande evento. Non vedo le nostre federazioni supportarlo", ha dichiararo ancora il presidente dell'Uefa. Il Congresso della FIFA ha votato a larga maggioranza per uno 'studio di fattibilità'' da realizzare sull'idea di una Coppa del Mondo biennale, ma secondo Ceferin il progetto dovrebbe essere respinto. "Spero che tornino in sé, perché non vedo il senso. Non hanno chiamato e non ho ricevuto una lettera o altro. L'ho solo letto sui media", ha concluso.