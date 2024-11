La tre giorni di Coppe conferma lo stato di salute del nostro calcio: solo il Bologna ko

La Lazio stava volando ma è stata fermata in modo discutibile in casa dal Ludogorets. Solo rimandato l'accesso diretto agli ottavi per una squadra che ha iniziato la stagione alla grande. La Roma è più in basso, staccata di 7 punti, e in piena corsa per i playoff, soprattutto ora che ha ritrovato fiducia con la cura Ranieri. Anche il calendario è difficile ma non complicatissimo: Braga ed Eintracht in casa e Az Alkmaar in trasferta. La Fiorentina è a un passo dagli ottavi di Conference ma era anche prevedibile vista la superiorità rispetto alle altre squadre in ballo, tanto che Palladino può affidarsi a consistenti turnover.