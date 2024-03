IL SONDAGGIO

Uno studio francese dimostra l'alto interesse dei tifosi di otto nazioni del continente, tifosi bianconeri al 96%

© ufficio-stampa Superlega, che passione, verrebbe da dire. Un nuovo studio pubblicato dall'istituto francese Opinion Way per A22 Sports dimostra un sostanziale sostegno da parte di un gruppo demografico eterogeneo di tifosi di calcio in otto importanti nazioni europee. Il sondaggio indica che il 72% degli appassionati di calcio d'Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito è favorevole alla creazione di una Superlega. Lo studio si basa su un campione rappresentativo di 6.458 tifosi di calcio di età pari o superiore ai 15 anni, intervistati all'inizio di febbraio 2024.

Le domande poste si riferiscono alla nuova Superlega proposta da A22 dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

In totale, il 72% di tutti i tifosi intervistati di otto grandi Paesi europei concorda con la creazione di una Superlega europea, con Spagna (84%), Portogallo (81%) e Italia (80%) tra i più favorevoli. In altri Paesi, l'idea di creare una Superlega è comunque accolta favorevolmente dalla maggioranza dei tifosi. Tra questi, il 75% in Francia e Belgio, il 67% nei Paesi Bassi, il 65% nel Regno Unito e il 61% in Germania.

Curiosa la suddivisione tra i tifosi delle squadre: quelli della Juventus sono i più favorevoli all'idea: ben il 96% degli intervistati. Il secondo movimento che apprezza maggiormente la svolta è quello degli appassionati del Real Madrid: 93%. Tra le altre squadre italiane, l'apprezzamento dei milanisti è al 79%, quello degli interisti al 72%. Quelle del Liverpool (58%) e Tottenham (55%) sono le tifoserie più fredde. Anche se siamo oltre la metà degli intervistati.