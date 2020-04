La speranza di Spadafora: "Allenamenti al via il 4 maggio"

LE PAROLE

"Si parla tanto di ripartenza in questi giorni. La data del 4 maggio è una data che io spero di poter mantenere che riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse. Dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza anche tutti gli sport anch in contesti dove lo spazio è poco. Dobbiamo inventarci delle formule per contemplare le esigenze sacrosante della sicurezza ella salute di tutti e poter riprendere la pratica sportiva a tutti livelli, non solo di calcio". Così Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, in un video su Facebook. Spadafora: "Allenamenti dal 4/5? Spero di mantenere la data"

"Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni tipo livello. Intanto, la mia preoccupazione è per la salute di tutti e per fare in odo che il mondo sportivo non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria. Ce la stiamo mettendo tutta".